HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım

- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Çankırı'nın merkezi, ilçeleri, beldeleri spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçiyor" "Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık" "Tesisleri...

25.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:18

- Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

"Çankırı'nın merkezi, ilçeleri, beldeleri spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçiyor"

"Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık"

"Tesisleri halkımızın kullanımına bir an evvel açmak için gece gündüz demeden çalışacağız"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çankırı'ya yapılacak olan yaklaşık 32 milyon TL'lik yatırım için Çankırı Valisi, Çankırı Milletvekilleri ve il-ilçe belediye başkanlarının katılımı ile protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda düzenlenen, 3 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı ve 1 sahanın tamamlanması. 2 adet halı saha, 6 adet kapalı halı saha, 4 adet gençlik merkezi, 2 adet Spor salonu, güreş sahası için 500 kişilik tribün, spor salonu, Futbol sahalarında oluşan 3 adet Spor tesisinin bakım ve onarımını gerçekleşeceği imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün günlerden Çankırı. Önemli bir vilayetimiz için bugünlerin, yarınların adına ciddi bir çalışmayı taçlandıracağız. Çankırı'mız için, gençlerimiz, kadınlarımız, tüm halkımız için hayırlı uğurlu bereketli olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

"Çankırı'nın merkezi, ilçeleri, beldeleri spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçiyor"

Türkiye'nin dört bir yanına bakanlık ve bakanlığın diğer kuruluşları ile el ele vererek en güzelini, en iyisini vatandaşa kavuşturmanın gayretini göstereceklerinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bir pandemi sürecini hep birlikte yaşıyoruz tüm dünya olarak. Türkiye olarak bu süreci en başarılı şekilde yürütmenin, millet olarak birlik beraberliğimizi tüm dünyaya ispat etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında var olan, 18 yılda gerçekleştirilen altyapının ne kadar önemli, kritik, eşsiz oluğunu hep birlikte görmüş olduk. Bu vesileyle bu mücadelemiz, bundan sonraki kutlu yürüyüşümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devam edecek. Ülke olarak engelleri bir bir aşa aşa yarınlarımız adına bu kutsal emaneti teslim edeceğimiz gençlerimize en güzel şekilde bırakmak adına gayretimiz devam edecek. Çankırı'mıza ve ülkemizin dört bir yanına bakanlığımız ve diğer kuruluşlarımızla el ele vererek en güzelini, en iyisin milletimize kavuşturmanın gayretini göstereceğiz Çankırı'nın merkezi, ilçeleri, beldeleri spor ve gençlik anlamında yeni bir aşamaya geçiyor. Gençlerimizi yarınlara daha donanımlı hazırlamak için ortaya koyduğumuz çalışmalarla, imzalayacağımız yeni yatırımlarla, yeni bir aşamaya geçeceğiz. Yarınların değişik branşlarındaki şampiyonlarına ve gençlerine yarınlara yürüyüşlerinde, donanımlı bilim insanları, profesyoneller olmaları adına imkanları sunacağız" diye konuştu.

"Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtların son pandemi sürecinde başarısını ortaya koyduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Yurtlarımız sadece öğrencilerin değil milletin tüm evlatlarının yurdu olduğunu ispat etti. 2002-2020 kıyaslamasını yaptığımızda 180 binlerden 700 bin kapasitelere çıktık. Çankırı'daki kapasitemizi 5 bine çıkardık. Çankırı'da bugüne kadar 70 milyona yakın yatırım yaptık. Bu yatırımları yukarı seviyelere taşıyoruz. Çankırı'nın sporda olan iddiasını biliyoruz. Başarılı sporcular yetişiyor. Nice destanlar yazacak, yen sporcular da yetiştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Çankırı merkezdeki havuzumuzun protokolünü gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. Tüm branşlarıyla spor yapan, gençlerimizi kötü alışkanlıklara değil, spora, güzele koştuğu bir Çankırı'yı inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Tesisleri halkımızın kullanımına bir an evvel açmak için gece gündüz demeden çalışacağız"

İlçelerin her birinin birbirinden değerli olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bugüne kadar mükemmel yatırımla gerçekleştirdik. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla tek hedefimiz var. O da durmadan çalışmak. Taş üstüne taş koymak. Biz Çankırı'nın güzel insanlarının en iyisini, güzelini hak ettiğine inanıyoruz. Bizler için onur aynı zamanda görevdir. Hem aşkla hem de sevgiyle bunu gerçekleştireceğiz. Bu inşa edeceğimiz tesisleri halkımızın kullanımına bir an evvel açmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bu süreçte katkıları nedeniyle değerli milletvekillerine, valimize, belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah Çankırı'mız için, aziz milletimiz için hayırlar, bereketler getirsin" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekildi. İmza törenine Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Ak Parti Çankırı Milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitoğlu ile il - ilçe belediye başkanları katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi Spor
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey Spor
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz Spor
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz Spor
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı Spor
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu Spor
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Galatasaray, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk edildi
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğu İbrahim Üzülmez'e emanet
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Messi, çocuk yaşlarda da klasını konuşturuyordu
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Galatasaray, koronavirüs döneminde Avrupa'da en çok değer kaybeden üçüncü kulüp oldu
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Serdar Aziz Rıza Çalımbay Ivan Obradovic Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çankırı'ya 32 milyon TL'lik yatırım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 14:19:41. #1.14#
title