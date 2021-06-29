Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol
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Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokolNesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol

Nesrin AYDIN YALDIZ-Ercan ATA/ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Hüseyin Aksoy, milletvekili ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Aydın heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Bina'da gerçekleşen protokol töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Aydın'da lisanslı sporcu sayısının 110 bin 553 olduğunu vurgulayarak, "Aydın'da 38 olan gençlik spor tesislerimizin sayısını 71'e çıkardık. 1422 yatak kapasiteli 3 yurt sayımızı 14'e ve kapasitemizi 8 bin 778'e ulaştırdık. Aydın'da gençlik merkezi yok iken; biz bugün 2 gençlik merkezimiz ile Aydınlı gençlerimizin hizmetindeyiz. İnşallah bugünkü protokolle beraber Aydın'a yeni merkezler de kazandıracağız. Aydın'da 19 yıl önce 5 bin 236 olan lisanslı sporcularımızın sayısı bugün 110 bin 553'tür. Aydın'ın sportif, enerjik gençlerine, çocuklarına ve çocuklarımızı sporla buluşturan ailelerimize bütün kalbimle teşekkür ederim. Bu teveccüh bize ilham veriyor, daha iyisini yapmak adına gücümüze güç katıyor. Bugün ise Aydın'a ve 17 ilçesine müjdeler vermek için buradayız. Efeler Diyarı'na ve 17 ilçesine yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik merkezleri, spor salonları, futbol-basketbol-voleybol sahaları, tenis kortu, 150 basket potası, yürüyüş yolu gibi birbirinden kıymetli eseri barındıran bir protokol imzalıyoruz. Hayırlı uğurlu, bereketli olsun" dedi.

"SPORU BİR HAYAT TARZI HALİNE GETİRECEĞİZ"

"Aydın'dan Bolu'ya, Şırnak'tan Kırşehir'e kadar, bakanlığımızın imkanlarından istifade edemeyen tek bir evladımız kalmayıncaya kadar çalışacağız" diyen Bakan Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Var olanları güçlendireceğiz, eskileri yenileyeceğiz, eksikleri tamamlayacağız. Hem şehirleri imar ve ihya edeceğiz hem gönüller yapacağız. 7 gün 24 saat açık olacak bu tesislerimizi, el birliğiyle dolduracağız. Sporu bir boş zaman aktivitesi olmaktan çıkarıp, bir hayat tarzı haline getireceğiz. Biliyorsunuz 81 ilimizde olağanüstü bir yüzme seferberliği yürütüyoruz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' diyerek geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla gencimize yüzme öğrettik. Hedef büyüterek bu yıl projemizi sürdüreceğiz. Basketbolu yaygınlaştırıyoruz. Yeni 12 Dev Adamlar yetiştiriyoruz. İşte Aydın'a inşa edeceğimiz 150 basket potası da bu seferberliğin bir ürünü. İnşallah bu vesileyle Aydın'da geleceğin dev adamlarını yetiştireceğiz. Bununla beraber ülkemizin her köşesinde atletizm, cimnastik gibi branşları da yaygınlaştıracağız."

Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol
Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol
Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol
Son dakika haberi! SPOR Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Aydın'a yatırım için protokol

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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