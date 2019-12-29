Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan amatör kulüplere 2019 yılında 17,7 milyon TL destek

29.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:45

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine 2019 yılında 17 milyon 722 bin TL maddi destekte bulunuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin sporun tabana yayılması noktasında önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, kulüplere desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın amatör spor kulüplerine olan desteği 2019 yılında da artarak sürdü. 2019 yılı mali bütçesinden amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla 81 ilde, aralarında engelli spor kulüplerinin de yer aldığı 1905 amatör spor kulübüne 17 milyon 722 bin 250 TL yardım yapıldı.

Kaynak: DHA

"AMATÖR KULÜPLERE VERDİĞİMİZ DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK"Amatör spor kulüplerinin desteklenmesine büyük önem verdiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Amatör spor kulüplerimiz sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstleniyor. Halkımızın spor yapmasında en büyük yardımcımız amatör spor kulüplerimizdir" dedi.Bakan Kasapoğlu, amatör spor kulüplerinin sayısının artması gerektiğini ifade ederek, "Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı olan kuruluşlardır. Bu kulüpler aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesi anlamında da çok önemli. Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz tesislerimiz amatör spor kulüplerimizin hizmetindedir. 2002 yılına kadar bakanlıktan malzeme yardımı dışında destek alamayan amatör spor kulüplerine bu tarihten itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından maddi destek sağlanıyor. En büyük şansımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, ülke sporunun gelişimine çok önem vermesi. Amatör kulüplere verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecek. Gerek merkezi hükümet, gerek bakanlık olarak ve gerekse yerel yönetimlerle birlikte bu işe çok daha fazla zaman ayıracağız, daha fazla destekte bulunacağız" diye konuştu.