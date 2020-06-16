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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Amasya'ya 54 Milyon TL'lik yatırım

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amasya ilçe belediyeleri arasında Amasya'ya yapılacak spor yatırımları için 54 Milyon TL'lik protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Amasya'ya 54 Milyon TL'lik yatırım
16.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:52

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amasya ilçe belediyeleri arasında Amasya'ya yapılacak spor yatırımları için 54 Milyon TL'lik protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Valisi Osman Varol, Amasya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlık Merkez Binasında gerçekleşen görüşmede, Amasya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan 54 Milyon TL'lik protokol imzalandı.

İmza töreninde konuşan Kasapoğlu, pandemi süreci sonrası ilk protokolü Amasya ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Bundan sonraki süreçte hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'yi sporda öncü, gençliğiyle güçlü bir ülke yapmanın doğrultusunda hedefimizi inşallah hem bugüne hem geleceğe yönelik güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte önemli bir süreci yaşadık, yaşıyoruz. Bizler bu süreçte çok güçlü bir sınavı, çok başarılı bir sınavı birlikte verdik. Gelişmiş olduğunu bildiğimiz ülkelerin çok çok önünde başarıyla bu süreci yönetiyoruz. Sağlık alt yapımız, sağlık çalışanlarımız bu süreçteki başarının en önemli faktörleri. Ülkemizin 18 yıldır yaşadığı devrimler de bu başarının önemli aktörüdür" dedi.

Pandemi sürecinde Bakanlık yurtlarının önemli bir yer kapladığına işaret eden Kasapoğlu, "Bu çerçevede Bakanlığımız ülkemizin dört bir tarafında inşa edilmiş yurtları, kalitesiyle, konforuyla ülkemizin sahip olduğu yurt alt yapısı da bu çerçevede önemli bir misyonu ifa etti. Bakanlığımızın tüm tesisleri iyi günde de zor günde de bu milletin evlatlarının hizmetinde olacaktır. Bundan sonra da inşallah yatırımlarımıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Anadolu'yu her geçen gün ihya etme çalışmamız olacak. Güçlü Anadolu'nun güçlü Türkiye olduğunun bilincindeyiz. Anadolu'muz ile olan iş birliğimizi hem ihtiyaçları yerinde görerek bizzat yerine getirme çabamız devam edecek. 7 adet sentetik yüzeyli futbol sahası, 3 adet olimpik yüzme havuzunu, 2 adet gençlik merkezi, 1 adet antrenman salonu, 500 seyircili spor salonu, güreş sahası ve kamp eğitim merkezi. Bununla birlikte Amasya'da sadece bugün değil 18 yıldır ciddi bir tesisleşme var. Bu tesisleşme bakım onarım gerektiren tesisleşme. Bu çerçevede de gençlik merkezinin gerek spor salonları gel futbol sahalarının içinde bulunduğu bakım onarım da söz konusu. 7 adetini de bu protokol çerçevesinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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