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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 ile portatif yüzme havuzu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 ilde 100 adet portatif yüzme havuzlarının yapım çalışmalarını başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 ile portatif yüzme havuzu
02.08.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:53

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 ilde 100 adet portatif yüzme havuzlarının yapım çalışmalarını başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye'nin dört bir yanına inşa ettiği portatif yüzme havuzları ile gençlere yüzme imkanı sunuyor. Bakanlık, son olarak 19 ilde hayata geçireceği portatif yüzme havuzlarıyla gençlere ücretsiz ve hijyen şartlarda uzman eğitmenler eşliğinde yüzme dersi almasına da olanak sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hayata geçirdiği portatif yüzme havuzları, özellikle yaz aylarında hem serinlemek hem de sportif faaliyetlerin yapılması açısından oldukça ilgi görüyor.

Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesinde 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.Bakanlık olarak "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" dediklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "19 ilde hayata geçireceğimiz portatif yüzme havuzlarımız hayırlı olsun.  Halkın yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sporun tabana yayılması için erişebilir olması gerekiyor ve bizler de bu bilinçle çalışıyoruz" dedi.

Portatif yüzme havuzlarının inşa edileceği iller şöyle:  Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Şanlıurfa,


Kaynak: DHA

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