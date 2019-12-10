Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek

10.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:29

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen 2019-I Özel Çağrısı sonuçlanarak, desteklenecek projeler belirlendi. Farklı alanlarda yapılan başvurulardan seçilen 1001 projeye 17,5 milyon lira destek sağlanacak.

Kaynak: DHA