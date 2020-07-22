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Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan Suriyeli gençlerin yaşadığı yerlere Avrupa Birliği işbirliğiyle 28 spor tesisi yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için spor tesisleri inşa ediyor
22.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:51

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye'deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye sığınan Suriyeli gençlerin yaşadığı yerlere Avrupa Birliği işbirliğiyle 28 spor tesisi yapacak. Proje ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye, dünyanın insani yardım noktasındaki en büyük donör ülkesidir ve kişi başına düşen insani yardım harcamasına göre de en cömert ülkedir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki mülteciler için oluşturduğu 'Mali Yardım Programı' kapsamında çeşitli sosyal ve sportif tesisleri inşa etmeye devam ediyor. Bakanlık, Suriyeli gençlerin yoğun olarak yaşadığı yerlere toplamda 28 spor tesisi inşa edecek. Bakanlık ile Avrupa Birliği'nin ortak projesi kapsamında 6-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocukların yararlanabilmesi için Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde tesisler inşa edilecek.

Mülteci gençler ile Türk gençleri arasında sosyal uyumu sportif faaliyetlerle artırmak amacıyla antrenman salonu, sentetik çim yüzeyli futbol sahası, gençlik merkezi, gençlik kampı ve çok amaçlı spor salonu olmak üzere toplamda 28 tesis hayata geçirilecek. Mülteci gençlerin spora kazanımı konusunda birçok projeye imza atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, paydaş kurumlarla da işbirliği yaparak Suriyeli gençlerin Türkiye'de yoğun olarak yaşadığı şehirlerdeki problemleri en aza indirmek için çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarına da destekte bulunuyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen spor eğitimlerine katılan gençler, bölgedeki Gençlik Merkezleri'nden de ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Savaş mağduru gençlerin spor ile rehabilitasyonuna ve sosyal uyumlarına yönelik projelerin sporla desteklenmesi ayrıca Türk gençleriyle sığınmacı gençlerin arasındaki kardeşlik bağını da pekiştirme imkanı sağlıyor.

"Türkiye, dünyanın insani yardım noktasındaki en büyük donör ülkesidir"

Mülteci gençlere yönelik hayata geçirilecek proje ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin sosyal uyumunu birlikte çalışabilme becerilerini geliştirmek ve yerel uygulamaları takip etmek için kalıcı platformalar inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti. Bakan Kasapoğlu, "Şu anda ülkemizde, yurtlarındaki trajik olaylardan kaçmak zorunda kalan sığınmacıları ağırlıyoruz. BM Mülteciler Yüksek Komiserinin de ifade ettiği gibi Türkiye, dünyanın en büyük zorunlu sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimize yardım ve hizmet götürmek için, onların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye, dünyanın insani yardım noktasındaki en büyük donör ülkesidir ve kişi başına düşen insani yardım harcamasına göre de en cömert ülkedir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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