Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişlerine yurt dışında eğitim imkanı

19.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:08

Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan müfettiş ve müfettiş yardımcıları, Avrupa Birliği (AB) Eğitim Programları kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim programlarına katılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı bünyesinde görevli müfettiş ve müfettiş yardımcılarının AB proje ve programlarına bilgi ve duyarlılığını arttırmak amacıyla 60 müfettiş yardımcısına Ankara'da, 30 başmüfettişe de Antalya'da eğitim verildi.

Programlar sonrasında toplam 22 müfettiş ve müfettiş yardımcısı, İtalya, Almanya, Finlandiya, Lüksemburg, Slovakya, Romanya, Polonya, İngiltere'de çeşitli eğitim programlarına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajans) iş birliğiyle eğitim alan 22 müfettiş ve müfettiş yardımcısı, yabancı dil kursu, hizmet içi eğitim programları, proje ekibi oluşturulması gibi çalışmalarda yer aldı.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla ilan edilen 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında da 5 müfettiş yardımcısı, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla gönüllü olarak Afrika'ya kurban dağıtım organizasyonuna gönderildi.

Kaynak: AA