Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
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Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 sonunda da 109 bin 910 yataklı 94 yurdu hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

18.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 18.04.2020 12:26
Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 sonunda da 109 bin 910 yataklı 94 yurdu hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelere hız kesmeden devam edeceklerini vurgulayarak, "2020 yılının sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini açmayı hedefliyoruz. Toplam 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu da 2022'nin sonunda hizmete sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız ama yatırımlar konusunda 'yeterli' gibi bir anlayışımız yok. Hedeflediğimiz noktaya 'daha çok yatırım' ile geleceksek, neden olmasın? Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa elbette yaparız. Tesis yapmadaki hızımız ve kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok."

Bakanlık olarak sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, değerlerine ve ülkesine bağlı, alnı açık, başı dik, mutlu bir gençlik için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Bu memleket de bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Bunun için de hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız ve projelerimiz, yaşadığımız bu zor günleri atlatır atlatmaz devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yıl sonuna kadar 130 tesis

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl sonuna kadar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından, 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezinin açılması hedefleniyor.

Bakanlık, yurt yatırımlarını TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu kapsamda inşaatı devam eden ve bu yıl sonuna kadar teslim alınacak 43, 2021 yılında 43 ve 2022 yılında da bir olmak üzere toplam 87 yurdun hizmete açılması planlanıyor.

Bakanlık ayrıca, 2020-2021 yılları arasında kiralama yoluyla 16 bin 610 kapasiteli 7 adet yurdu da hizmete açmayı hedefliyor. Ayrıca bakanlığın, henüz sözleşmesi imzalanmamış, ihale ve proje aşamasında olan toplam 66 bin 100 kapasiteli 66 adet yurt projesi de bulunuyor.

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Kaynak: AA

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