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Mehmet Kasapoğlu, Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını sonrasında hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelerinin hız kesmeden devam edeceğine işaret ederek, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 yılı sonunda da 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu...

18.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.04.2020 11:44
Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını sonrasında hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelerinin hız kesmeden devam edeceğine işaret ederek, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 yılı sonunda da 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu hizmete açmaya planladıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hem gençlik hem de spor alanında yatırım ve projelerinin, koronavirüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla birlikte hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, yıl sonuna kadar 130 gençlik ve spor tesisini, 2022 yılı sonunda da 109 bin 910 yatak kapasiteli 94 yurdu hizmete açmaya planladıklarını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, Bakanlığının 2020 - 2022 döneminde yapmayı planladığı yatırım ve projeler hakkında bir değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2002 yılından bu yana tesisleşmede adeta bir devrime imza attıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Tesisleşme konusunda zaten çok ileri bir noktadayız ama yatırımlar konusunda 'yeterli' gibi bir anlayışımız yok. Hedeflediğimiz noktaya 'daha çok yatırım' ile geleceksek, neden olmasın? Bizim amacımız, var olan potansiyeli iyi değerlendirmek. O potansiyeli değerlendirmek için de bir tesis gerekiyorsa elbette yaparız. Tesis yapmadaki hızımız ve kalitemiz belli. Bu konuda hiç mütevazı olmaya gerek yok" diye konuştu.Bakanlık olarak sağlıklı, geleceğe güvenle bakan, değerlerine ve ülkesine bağlı, alnı açık, başı dik, mutlu bir gençlik için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu memleket de, bu gençlik de hepimizin. Dolayısıyla bizim bütün gayretimiz, onların bugününü de yarınını da mutlu ve huzurlu kılmak. Bunun için de hem gençlik hem de spor alanında yatırımlarımız ve projelerimiz, yaşadığımız bu zor günleri atlatır atlatmaz devam edecek" şeklinde konuştu.SPOR VE GENÇLİK MERKEZİ YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEKGençlik ve Spor Bakanlığı, yatırım programında yer alan toplam 130 gençlik ve spor tesisini bu yıl sonunda açmayı hedefliyor.

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından, 40 adet spor salonu, 1 adet atletizm pisti, 15 adet yüzme havuzu, 9 adet stadyum, 10 adet kamp eğitim merkezi ve 55 adet gençlik merkezini bu yıl sonuna kadar hizmete sunmayı planlıyor.


Kaynak: DHA

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