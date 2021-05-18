Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Gençlik Haftası' konserini erteledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Gençlik Haftası' konserini erteledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Gençlik Haftası' konserini erteledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında düzenlenecek olan Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç konserinin ertelediğini açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında düzenlenecek olan Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç konserinin ertelediğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Daha önceden planlanmış Gençlik Haftası konserimiz, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insan hakları ihlalleri ve masumları hedef alan saldırıları nedeniyle Haziran ayına ertelenmiştir. Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ve katliamların karşısındayız." ifadelerine yer verildi. 

OĞUZHAN KOÇ DESTEK VERDİ

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, konserin ertelenme haberine sosyal medya hesabından destek verdi. Oğuzhan Koç, Bakan Kasapoğlu'nu etiketleyerek, "Daha adil,daha mutlu,daha huzurlu, barış dolu günlerde görüşmek üzere" dedi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Beren Saat Hande Erçel Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 'Gençlik Haftası' konserini erteledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 20:30:02. #1.16#

title