Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs coşkusunu evlere getiriyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs coşkusunu evlere getiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kapsamlı bir kutlama programı hazırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs coşkusunu evlere getiriyor
18.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:20

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için kapsamlı bir kutlama programı hazırladı. Bayram coşkusu bu yıl, yaşanan korona virüs salgını nedeniyle evlerde yaşanacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyetin Anıtkabir'de düzenlenen törene katılımıyla başlayacak olan 19 Mayın etkinliklerinde, bu yıl salgın nedeniyle farklı bir konsept ve yöntem uygulanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için dolu dolu bir program hazırlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl bayram coşkusunu yapılacak canlı yayınlarla evlere getirecek. TRT'de yayınlanan Zinde Kal programına katılacak olan Bakan Kasapoğlu, aynı anda tüm illerde düzenlenecek olan Satranç Turnuvası'nın da startını verecek.

19 MAYIS'TA GENÇLER YOUTUBE'DA BULUŞACAK

Bakanlığın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı birçok program, bakanlığa ait resmi Youtube kanalında da (@gencliksporbak) canlı olarak yayınlanacak. İlber Ortaylı, Gençlik Spor Bakanlığı Youtube kanalında yayınlanan Eşit Ağırlık programında gençlerle bir araya gelerek, günün anlam ve önemiyle alakalı paylaşımlarda bulunacak. Aynı kanalda yayınlanan Genç Akustik programı da 19 Mayıs özel yayınıyla ekrana gelecek. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Handan İnci'nin de konuk olacağı Youtube kanalı, gün içerisinde 19 Mayıs temalı programlarla ekranlarda olacak.

Gençlerin merakla beklediği "Gençlerden Kahramanlara Mektup" yarışması sonuçları da Youtube'da canlı olarak açıklanacak.

19 MAYIS'TA, 19.19'DA

Yurdun dört bir yanında bakanlığa ait tesislerde milli sporcular, 19 Mayıs'ın 101'inci yıl dönümünde saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Bu anlamlı günde Kenan Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu da Boğaz Köprüsü'nde hız denemesi ve 45 dakikalık Panoramik İstanbul Gösterisi yaparak bu coşkuya eşlik edecek.

Bakan Kasapoğlu, bu yıl 19 Mayıs'ı meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlayacaklarını dile getirerek, "Bu hafta boyunca her yıl yaptığımız gibi 81 ilden gençlerimizin bir kısmını 19 Mayıs programına davet etme düşüncemiz vardı. Fakat pandemi süreci bu fiziksel birlikteliğimizi şu an için kesintiye uğrattı" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu tarihi gün, aynı zamanda, geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerimizin; akıl, duygu, sağduyu ve fedakarlıkla istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığı gündür" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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