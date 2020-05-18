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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs coşkusunu evlere getiriyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs coşkusunu evlere getiriyor
18.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:50

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl yeni tip kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlanılacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için kapsamlı bir kutlama programı hazırladı.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyetin Anıtkabir'de düzenlenen törene katılımıyla başlayacak etkinliklerde, bu yıl salgın nedeniyle farklı bir konsept ve yöntem uygulanacak.

Bakanlık, hazırladığı programla bu yıl bayram coşkusunu yapılacak canlı yayınlarla evlere getirecek. TRT'de yayınlanan "Zinde Kal" programına katılacak olan Bakan Kasapoğlu, aynı anda tüm illerde düzenlenecek olan satranç turnuvasının da startını verecek.

Gençler Youtube'da buluşacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı birçok program, Bakanlığın resmi Youtube kanalı olan "@gencliksporbak"tan canlı yayınlanacak.

Tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Bakanlığın Youtube kanalında yayınlanan "Eşit Ağırlık" programında gençlerle bir araya gelerek, günün anlam ve önemiyle alakalı paylaşımlarda bulunacak.

Aynı kanalda yayınlanan "Genç Akustik" programı da 19 Mayıs özel yayınıyla ekrana gelecek. Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Handan İnci'nin de konuk olacağı Youtube kanalında, gün içerisinde 19 Mayıs temalı programlar olacak.

Gençlerin merakla beklediği "Gençlerden Kahramanlara Mektup" yarışması sonuçları da Youtube'da canlı olarak açıklanacak.

19.19'da İstiklal Marşı okunacak

Türkiye'nin dört bir yanındaki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait tesislerde milli sporcular, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünde saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Bu anlamlı günde AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 45 dakikalık Panoramik İstanbul Gösterisi yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlayacaklarını dile getirerek, "Bu hafta boyunca her yıl yaptığımız gibi 81 ilden gençlerimizin bir kısmını 19 Mayıs programına davet etme düşüncemiz vardı. Fakat pandemi süreci bu fiziksel birlikteliğimizi şu an için kesintiye uğrattı." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu tarihi gün, aynı zamanda geleceğimizin güvencesi sevgili gençlerimizin akıl, duygu, sağduyu ve fedakarlıkla istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığı gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Spor Manşet

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