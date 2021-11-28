Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu İlimizde İncelemelerde Bulundu

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş Hanifi Mahçiçek Stadyumu ve Olimpik Trap Skeet Atış Poligonu'nda incelemelerde bulundu. Kahramanmaraş'ta gençlik ve spor yatırımlarını çok önemli bir seviyeye getirdiklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada "Yerel yönetimlerle ilişkilerimizi en güçlü şekilde sürdüğümüz illerden birisi de Kahramanmaraş. İhtiyaçları hızlı bir şekilde takviye ederek, özellikle halkımızın spora erişimini, sporun bir kültür noktasında güçlenmesini gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş'ın özellikle stat gündemi var. Gerek 12 Şubat Stadı gerekse Hanifi Mahçiçek Stadı ile ilgili çalışmamız oldu. Buradaki bu alanı Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yeni bir stada dönüştürüyoruz, hayırlı olmasını diliyorum. Yaşayan bir stat anlayışımız var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu daha sonra ise beraberindeki heyetle birlikte ilimizde Onikişubat Belediyesi tarafından yapımı devam eden "Expo 2023 Kahramanmaraş" alanında incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve yetkililerden bilgiler aldı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na incelemeleri sırasında, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Grup Başkan Vekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet eşlik etti.

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