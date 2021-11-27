Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu İlimizde Ziyaretlerde Bulundu

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilimizde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu, ilk olarak Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın amcası Hacı Açıkgöz'ün vefatı dolayısıyla Türkoğlu İlçemiz Çobantepe Mahallesi'deki cenaze törenine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki heyetle birlikte Milletvekili Öçal'a taziyelerini iletti. Bir süre önce vefat eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın ailesini de ziyaret ederek taziyelerini ileten Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aileye sabr-ı cemil diledi. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ziyaretleri esnasında, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Grup Başkan Vekili Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet