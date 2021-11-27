Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Kahramanmaraş'taBir dizi programlara katılmak, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimizi teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, havaalanında Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız, protokol üyelerimiz, Milli Sporcularımız ve vatandaşlarımız tarafından karşılandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet