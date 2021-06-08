Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu İlimizde
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Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu İlimizde

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu İlimizde
Habermetre - Haberler | Toplum

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü Programına katılmak üzere İlimize teşrif etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü Programına katılmak üzere İlimize teşrif etti. Program öncesinde Kurşunluhan Hotel' de düzenlenen kahvaltıya, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Valimiz Sayın Avni Çakır ve protokol üyeleri eşlik etti.

İlimizin spor faaliyetleri ve hizmete açılan yatırımları hakkında bilgi veren Vali Çakır, Bakan Kasapoğlu'na tablo hediyesinde bulundu. KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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