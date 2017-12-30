Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gümüşhane'de AK Parti 5. Olağan il Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.



İlk olarak Gümüşhane Valiliğinde resmi törenle karşılanan Bak, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Okay Memiş'ten brifing aldı. Burada konuşan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da müjdesini verdiği spor salonunun ihalesinin yapıldığını söyledi. Bakan Bak'a günün anısına Vali Okay Memiş tarafından hediye takdim edildi. Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer protokol üyelerinin katıldığı karşılama töreninin ardından Bakan Bak, partisinin Atatürk Kültür Merkezindeki 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.



"Mazlum coğrafyalar Türkiye'nin yürüyüşüne bakıyor"



Kongrede yaptığı konuşmada Bakan Bak, AK Parti'nin güçlü bir teşkilat olduğuna değinerek, "Mazlum coğrafyalar Türkiye'nin yürüyüşüne bakıyor. Türkiye'nin gelişmesine bakıyor. Biz teşkilat olarak birbirimizi seviyoruz. Birbirimize sarılıyoruz. Teşkilat demek disiplin demek, kardeşlik, omuz omuza olmak, birlikte yürümek demek. İşte gücümüz burada. Cumhurbaşkanımız dava adamı. Beraber yürüdüğü insanlarla beraber hizmete devam ediyor. İşte o yüzden onunla beraber yürümeye devam edeceğiz. Bu dava kutlu bir dava" dedi.



"Siz bu milleti tanımıyorsunuz"



Ana muhalefet partisine yüklenen Bakan Bak, "Siz bu milleti tanımıyorsunuz. Millete yukardan bakmayın. Millete yukardan bakarsanız sizi sandığa gömer. Bu zamana kadar hep sandığa gömdü. Bidon kafalı dediler, göbeği kaşıyan dediler millete hep yukardan baktılar. Ne yaptı millet size? Sandığa gömdü. Yüzde 25'in üzerine çıkamadınız. Biz muhalefet liderinden memnunuz. Böyle devam etsin. Yakında kurultayları var. Biraz hareket olur. Biraz kavga ederler. Biliyorsunuz onların kurultayları hep heyecanlı geçiyor, sandalyeler havada uçuşuyor" diye konuştu.



Siyasette gençlerin önünü açan liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Bakan Bak, "İktidara geldiği zaman seçilme yaşını önce 25'e, sonra 18'e indirdi. Gençlere siyasetin yolunu açtı. Siyaseti gençleştirdi. Yolu açtı. Siyaset gençlerle çok daha enerjik, çok daha güçlü. Gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz de kendilerini iyi yetiştirmeleri lazım. Milleti için vatanı için dertlenmeleri lazım. Vatanını sevmeleri lazım. Yaptıkları işi iyi öğrenmeli, yabancı dil öğrenmeliler. Teknolojiyi bilmeliler" ifadelerini kullandı.



Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş ise konuşmasında AK Parti Gençlik Kolları teşkilatının sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük gençlik kolları teşkilatı olduğuna değinerek, "300 yıl sonra ilk defa İslam dünyası, Müslüman alemi bir araya geldi ve bir karar aldılar. Aldıkları karar Kudüs Filistin'in başkentidir dediler. Bu konuda öncülük eden Cumhurbaşkanımız oldu" dedi.



Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, mevcut Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Özer'in de birer konuşma yaptığı kongre sonucunda tek listeyle yapılan oylamada Emrah Elmahtı AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olarak seçildi.



Bakan Bak daha sonra Gümüşhane Belediyesini ziyaret ederek Başkan Çimen'den brifing aldı, şeref defterini imzaladı ve daha sonra kentten ayrıldı. - GÜMÜŞHANE