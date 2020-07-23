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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi: Mülteci gençlere 28 spor tesisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için 'AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı' kapsamında çeşitli sosyal ve sportif tesisleri inşa etmeye devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu müjdeyi verdi: Mülteci gençlere 28 spor tesisi
23.07.2020 07:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:23

Gençlik ve Spor Bakanlığı, mülteci gençler için 'AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı' kapsamında çeşitli sosyal ve sportif tesisleri inşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık, Suriyeli gençlerin yoğun olarak yaşadığı yerlere toplamda 28 spor tesisi inşa edecek. Bakanlık ile Avrupa Birliği'nin ortak projesi kapsamında 6-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocukların yararlanabilmesi için Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde tesisler inşa edilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimize yardım ve hizmet götürmek için, onların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız.

Türkiye, dünyanın insani yardım noktasındaki en büyük donör ülkesidir ve kişi başına düşen insani yardım harcamasına göre de en cömert ülkedir" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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