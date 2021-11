GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU GAZİANTEP'E GELDİ

GAZİANTEP (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi programlara katılmak ve açılışlarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu programı kapsamında önce Gaziantep Üniversitesi'nde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığınca hazırlanan Üniversiteler Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Şahinbey Spor Salonu'nda, "Yarının Sultanları" projesini tüm Türkiye'ye yaymak amacıyla A Milli Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti ve genç voleybolcularla bir araya geldi. Akabinde Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu olan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nun törenle hizmete alınmasını gerçekleştirdi.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Sermet Atay, Mehmet Erdoğan, Abdullah Nejat Koçer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, İlçe belediye başkanları, diğer protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Bakan Kasapoğlu şunları aktardı: "Avrupa'nın ilk beş havuzundan birini burada milletimizle buluşturuyoruz. Spor camiasıyla, yarının yıldızlarıyla buluşturuyoruz. Bu gurur hepimizin gururu. İnanıyorum ki bu güzide tesis ülkemiz sporuna, uluslararası camiaya ve yarınların şampiyonlarını yetiştirmede Gaziantep'e çok ama çok büyük hizmetler sunacak. Gençlerimizi, yarınlara her alanda olduğu gibi sporda da donanımlı hazırlama, yetenekleri keşfedip onların elinden tutup, onları teşvik edip ulusal ve uluslararası anlamda yıldızları çıkarmak bizim en önemli amaçlarımızdan biri. İşte bugün bu amaca hizmet edecek bir açılışı gerçekleştiriyoruz. "

Vali Davut Gül ise burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Gaziantep'te de sporu tabana yaymak ve spor tesislerine daha kolay erişmek için çeşitli çalışmalar yapıldı. Gaziantep'teki bu çalışmaları Adalet Bakanımız önderliğinde, Milletvekillerimizle, Belediye Başkanlarımızla birlikte yürüttük. Hedefi Gençlik ve Spor Bakanımız koydu. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın politikalarını uyguladık. Bunun neticesinde her mahallemizde her ilçemizde havuzlara, spor salonlarına, semt sahalarına, gençlik merkezlerine, kolay ulaşılabilen yürüme mesafesinde tesisler ortaya çıktı. Bununla birlikte okullarımız başta olmak üzere spor kulüplerimizin sayısı 8'den, 750' ye çıktı. 2 bin olan lisanslı öğrenci sayımız, 172 bine çıktı. "

Açılışın ardından Bakan Kasapoğlu beraberindeki protokol, Kalyon Stadyumu'nda Gaziantep FK- İttifak Holding Konyaspor maçını bir süre takip etti.

Akabinde Şehitkamil İlçesi, Fıstıklık Mahallesinde, Fıstıklık Spor Salonu da dahil olmak üzere 8 adet Spor Salonu'nun toplu açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet son olarak Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek şehrimizden ayrıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet