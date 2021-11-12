Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa'da

MANİSA (Habermetre) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bir dizi açılış ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Manisa'ya geldi. Bakan Kasapoğlu Manisa ziyaretleri sırasında; Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ni açtı, Ayrıca kendisinden kaykay pisti isteyen minik Hamza'ya, kaykay pisti yaptıracağının müjdesini yine Manisa'da verdi. VALİ YAŞAR KARADENİZ'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa ziyaretleri kapsamında; önce Manisa Valiliğini ziyaret eti. Valilik şeref defterini İmzalayan Bakan Kasapoğlu, daha Sonra Valilik Makamında Vali Yaşar Karadeniz'le bir araya geldi. Vali Yaşar Karadeniz Bakan Kasapoğlu'na; sportif faaliyetler, Manisa'da gerçekleştirilen ve devam eden spor yatırımları hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına geçerek, Başkan Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Başkan Cengiz Ergün, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Belediye faaliyetleri ile spor yatırımları hakkında bir brifing verdi. BAKAN KASAPOĞLU HAMZA'YA KAYKAY PİSTİ MÜJDESİ VERDİ Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyareti sırasında bir buçuk yıl önce sosyal medyadan mesajlaştığı; Manisa'ya geldiğinde kendisiyle görüşeceğini söylediği, 6 yaşındaki kaykaycı Hamza Yılmaz da karşılayanlar arasında yer aldı. Minik Hamza ile yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu Hamza ile bir süre sohbet ettikten sonra, çeşitli hediyeler verdi. Bakan Kasapoğlu, kaykayı ile kendisini karşılamaya gelen Hamza Yılmaz'a kaykay pistini yapacaklarını söyledi. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Manisa programında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi açılışını da gerçekleştirdi.

Spor Bilimleri Fakültesi 7500 m2 alan üzerine yapıldı. Fakülte binasında; 5 adet çok amaçlı spor salonu, 15 adet derslik, 1 adet konferans salonu, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, öğrenci ve personel soyunma odaları, akademik ve idari personel ofisleri mevcut. Yeni Fakülte binası, toplamda 1273 öğrenciye hizmet verecek.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi yeni binasını birlikte açacağız. Üniversiteler bir ülkenin en önemli dinamiklerinden bir tanesi ve üniversitelerin bu çerçevede üretken olması, bu bağlamda gayretleri, ülkelerin gelecekleri açısından çok büyük öneme haiz. Az önce Sayın Rektörüm ifade etti. Akademi camiasının süreçleri aktif bir şekilde katılımı, her bir çalışma için ayrı bir fayda, ayrı bir getiri demek ve bu noktada bizde Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; üniversitelerimizin en önemli paydaşlarımız dan biri olarak görüyoruz ve bu doğrultuda da üniversitelerimiz ile yaptığımız çalışmalar hakikatten bizi bu anlamda ayrı bir şekilde heyecanlandırıyor. Özellikle içerisinde bulunduğumuz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, hakikaten ülkemizin en köklü Spor Bilimleri Fakültelerinden biri, ilk üçünden biri özellikle ifade edeyim. Bu vesileyle bugünkü açılış bu modern tesisler inanıyorum ki hem spor camiamıza, hem akademik camiamıza ülkemizin spor yarınlarına çok ciddi katkıları olacak bir çalışma. Ben bu açıdan başta sayın rektörümüzü tüm hocalarımıza emeği olan herkesi, Sayın Valimizi, değerli Milletvekillerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasının devamında; "Bizler bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sporcularımızın, hocalarımızın, bakınız az önce hocamızda bahsetti sporcunun yetişmesinde en büyük faktörlerden bir tanesi antrenör. Antrenörlerimizin bu anlamda geleceğe hazırlanması ve bu okulların bu noktada taşımış olduğu misyon gerçekten çok kritik bir misyon. İnanıyorum ki bu iş birliğimizi bundan sonra ki, süreçlerde daha da güçlendirerek hem yarınların olimpiyat şampiyonlarını, uluslararası anlamda ki nice yıldızları yine birlikte yetiştiririz. Hem Manisa'mıza hizmet eder, hem ülkemizin dört bir yanına hizmet eder, oradan gelecek öğrenciler buradan aldıkları motivasyonla, heyecanla şanlı bayrağımız temsil ederler. Hem de açıkçası akademik camiada ki gücünü, bu okul bundan sonraki süreçte daha da farklı yukarı noktalara taşır. Her açılış bir başlangıç. İnanıyorum ki, tesisimizi hayırlı bir günde de açıyoruz, bu başlangıcımız hem Manisa'mız için hem okulumuzun pırıl pırıl gençleri, öğrencileri için çok kıymetli hocalar için hayırlar getirsin. Milletimizi için memleketimiz için güçlü Türkiye için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekilleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi binasının derslikleri gezildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet