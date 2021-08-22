Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu.