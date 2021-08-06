Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak