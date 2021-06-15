Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli atlet Ersu Şaşma'yı kutladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli atlet Ersu Şaşma'yı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli atlet Ersu Şaşma'yı kutladı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli atlet Ersu Şaşma'yı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli atlet Ersu Şaşma'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu paylaştığı mesajında, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak olimpiyat vizesi aldığını belirterek, "Milli atletimiz Ersu Şaşma, bizleri gururlandırdı. Bugünkü yarışmalar sonunda 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru da kıran milli sporcumuzu gönülden tebrik ediyor, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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