Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Denizli'yi ziyaret edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Denizli'yi ziyaret edecek

13.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:50
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Denizli'yi ziyaret edecek

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 15 Şubat Pazartesi günü Denizli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 15 Şubat Pazartesi günü Denizli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun pazartesi günü, şehre yapılacak yatırım ve projeleri istişare etmek üzere Denizli'ye geleceğini belirtti.

Ziyarete ilişkin detayları ayrıca bildireceklerini kaydeden Güngör, Denizli'nin sorunlarının çözümü ve yatırımların devamına ilişkin çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Masaj Ankara Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Denizli'yi ziyaret edecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 12:50:28. #1.14#
title