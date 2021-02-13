Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Denizli'yi ziyaret edecek

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 15 Şubat Pazartesi günü Denizli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 15 Şubat Pazartesi günü Denizli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun pazartesi günü, şehre yapılacak yatırım ve projeleri istişare etmek üzere Denizli'ye geleceğini belirtti.

Ziyarete ilişkin detayları ayrıca bildireceklerini kaydeden Güngör, Denizli'nin sorunlarının çözümü ve yatırımların devamına ilişkin çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu