Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 35 milyon TL tutarındaki Gençlik Projeleri Destek... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 35 milyon TL tutarındaki Gençlik Projeleri Destek Programı proje teklif çağrısının 1 Ağustos olan son başvuru tarihinin STK'lardan gelen yoğun talep üzerine 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 35 milyon TL tutarındaki Gençlik Projeleri Destek Programı proje teklif çağrısının 1 Ağustos olan son başvuru tarihinin STK'lardan gelen yoğun talep üzerine 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi. - ANKARA Kaynak: İHA