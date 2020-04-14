Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük...
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Mehmet Kasapoğlu, Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 vatandaşın misafir edildiğini, 20 bin 427 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi.

14.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:37
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından getirilen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 57 ildeki 84 bakanlık yurdunda 12 bin 912 vatandaşın misafir edildiğini, 20 bin 427 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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