Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımızın bulunduğunu bildirirken, 51 ilde 78 yurdun vatandaşlara hizmet verdiğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşımızın bulunduğunu bildirirken, 51 ilde 78 yurdun vatandaşlara hizmet verdiğini açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA