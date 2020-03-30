SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çağrısı - Spor
Mehmet Kasapoğlu, Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına karşı başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destek verdiklerini sosyal medya hesaplarında paylaştığı film ile duyurdu.

30.03.2020 20:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:46
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına karşı başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destek verdiklerini sosyal medya hesaplarında paylaştığı film ile duyurdu. Bakan Kasapoğlu, yayınladığı filmle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek platformu da müjdeledi.

Türkiye'de koronavirüs salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla başlayan 'Evde Kal' kampanyasına destek devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her fırsatta yapılan 'Evde Kal' çağrısına 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çağrısıyla destek verdi. Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan paylaştığı filmde, "Virüsten korunmanın yolu evde kalmaktan, evde kaldığımız süreçte iyi hissetmenin yolu da hareket etmekten geçiyor." mesajını verdi.

Dünya şampiyonu sporcuların yanı sıra Acun Ilıcalı, Cüneyt Çakır, Rıdvan Dilmen, Hakan Çelik gibi isimlerin ve sanatçıların destek verdiği film, evde kalınan izolasyon sürecinde esenliği koruma adına fiziksel hareketliliği kaybetmemek gerektiğinin mesajını veriyor.

"Bu filmin yapım sürecinde hiçbir birey evden çıkmak zorunda kalmamıştır" mesajı ile başlayan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer aldığı filmde, fiziksel aktivitenin fizyolojik ve psikolojik olumlu etkilerine dikkat çekilirken, diğer yandan egzersiz esnasında dikkat edilecek noktalar hakkında da önemli bilgiler veriliyor.

Bakan Kasapoğlu'nun filmi yayınladığı ve platformu müjdelediği gönderisi kısa süre içinde sosyal medyada büyük ilgi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Spor
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
İngiliz devi, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Spor
İngiliz devi, koronavirüsle mücadele için stadını açtı
Yıldız oyuncu, 9 gün sonra koronavirüsü yendi Spor
Yıldız oyuncu, 9 gün sonra koronavirüsü yendi
Eski eşinden Wanda Nara'ya sert tepki! Sen nasıl bir annesin Spor
Eski eşinden Wanda Nara'ya sert tepki! Sen nasıl bir annesin
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Max Kruse: Evdeyim, iyiyim Spor
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Max Kruse: Evdeyim, iyiyim
'Evde kal' çağrısı yapan yıldız isim, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı Spor
"Evde kal" çağrısı yapan yıldız isim, dışarı çıkıp trafik kazası yaptı
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Sergen Yalçın'dan Talisca yanıtı: Tabii ki isterim ama şartlar elverişli değil
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Denizlispor'da Modou Barrow, ülkeyi terk etti
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
UEFA, 55 üye ülke federasyonu ile 1 Nisan'da liglerin başlangıç tarihi hakkında görüşecek
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Prens Charles Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma' çağrısı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 22:12:35. #1.14#
title