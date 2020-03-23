Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA