Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde...
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Mehmet Kasapoğlu, Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı.

23.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:35
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ilde bulunan 36 KYK yurdunda karantina altında bulunduğunu açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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