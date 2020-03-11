Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80'den fazla yurt içindeki ve dışındaki organizasyonu ertelediklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mart ve Nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80'den fazla yurt içindeki ve dışındaki organizasyonu ertelediklerini açıkladı. - ANKARA Kaynak: İHA