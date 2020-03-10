Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun engelli gençlerle sohbet etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Valiliği ziyaretinden görüntüler Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasından genel...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi
Bakan Kasapoğlu'nun engelli gençlerle sohbet etmesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Valiliği ziyaretinden görüntüler
Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasından genel görüntü
Bakan Kasapoğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretinden görüntüler
Bakan Kasapoğlu'na hediye takdimi
KAYSERİ( AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi kapsamında Erciyes'te engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelip fotoğraf çektirdi. Kasaoplu, etkinliğin ardından Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de