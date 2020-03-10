Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun engelli gençlerle sohbet etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Valiliği ziyaretinden görüntüler Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasından genel...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, engelli gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmesi Bakan Kasapoğlu'nun engelli gençlerle sohbet etmesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kayseri Valiliği ziyaretinden görüntüler Kayseri Büyükşehir Belediyesi binasından genel görüntü Bakan Kasapoğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaretinden görüntüler Bakan Kasapoğlu'na hediye takdimi KAYSERİ( AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelleri Aşan Gençler Projesi kapsamında Erciyes'te engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelip fotoğraf çektirdi. Kasaoplu, etkinliğin ardından Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Kaynak: AA Haberin Videosu: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri'de