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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz,...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla' bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak.

13.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:24
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:

Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla' bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bütün paydaşlarımızla, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı noktasında Gazi Meclisimizin emrindeyiz" - ANKARA

Kaynak: İHA
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