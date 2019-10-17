17.10.2019 12:49

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Ülkemizin teröre karşı global düzeyde vermiş olduğu mücadele sebebiyle itibarsızlaştırmaya çalışıldığını görüyoruz. Milli takımımızın son karşılaşmalardaki futbolcularımızın sevinci vesilesiyle samimi bir şekilde ifade ettikleri selamın nerelere çekildiğini hep birlikte gördük."

Kaynak: AA