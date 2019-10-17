17.10.2019 12:48

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Futbolda dünya şampiyonu olmuş Fransa'nın, futboldaki gücü herkes tarafından malum olan bir ülkenin böyle manipülatif hamlelerle algı operasyonlarına girdiğini görüyoruz. Buna gençlerimizin, halkımızın, her kesimin en güzel cevabı verdiğini de görüyoruz. Millet olarak tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hiçbir oyuna asla prim vermeyeceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA