Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (1) Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatından detaylar Temel Atma Törenine gelenlerden detaylar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatından detaylar Temel Atma Törenine gelenlerden detaylar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüpsultan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni'nde konuştu. Kaynak: AA