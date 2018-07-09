Gençlik ve Spor Bakanı, Mehmet Kasapoğlu Oldu (Arsiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yeni Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinede Gençlik ve Spor Bakanı'nın Mehmet Kasapoğlu olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Gençlik ve Spor Bakanı olan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2012 yılından bu yana Spor Toto Teşkilat Başkanı olarak görev alıyordu. 1976 İstanbul doğumlu olan ve Marmara Üniversitesi İİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Kasapoğlu, 2009-2012 yılları arasında Başbakanlık Müşavirliği görevinde bulunmuştu. Evli ve bir çocuk babası olan Kasapoğlu, Çalışma Bakanı Özel Kalemi görevini de üstlenmişti. - Ankara