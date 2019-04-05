Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Anlamlı Mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O halde yoklama alalım. Biz buradayız. Çocuklarımızın hem kitap hem de spora dair bütün ihtiyaçlarını gidermeye hazırız." ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA