Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Samsun'da

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.



Bakan Kılıç, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve protokol üyeleri ile 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın maskotu Çakır tarafından karşılandı.



Samsun Valiliğine geçen Kılıç, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra yeni göreve başlayan Vali Kaymak'a başarılar diledi.



Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'na giden Kılıç, kamu kurum ve kuruluşlarıyla 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları hazırlıklarını değerlendirdi.