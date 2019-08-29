Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: " Yurtlara başvuru sonuçları internet adresimizde an itibariyle...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: " Yurtlara başvuru sonuçları internet adresimizde an itibariyle mevcuttur" -" Yurtlarla ilgili başvuru sonuçları hassa bir şekilde 12 devlet kurumunun ortak çalışması ve objektif kriterlere göre ve değerlendirildi.
29.08.2019 12:34
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: " Yurtlara başvuru sonuçları internet adresimizde an itibariyle mevcuttur"
-" Yurtlarla ilgili başvuru sonuçları hassa bir şekilde 12 devlet kurumunun ortak çalışması ve objektif kriterlere göre ve değerlendirildi. Öncelik sırasına göre değerlendirme yapıldı.
Kaynak: İHA