Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu"Umreden dönen vatandaşlarımızı Ankara ve Konya'daki yurtlarımıza yerleştirdik" -"Yurtlarımızda kalmayan öğrencilerimizden ücret almıyoruz" -"5392 vatandaşımız Ankara'da, yaklaşık 4900 vatandaşımızda Konya'da olmak üzere 10 bine yakın vatandaşımız yurtlarımızda"