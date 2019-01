Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Türkiye Sportif Tesisleşmede Devrim Yaptı"

Gaziantep'te bir dizi ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazikent Gençlik Merkezinde Gaziantepli gençlere müjdeler verdi. Bakan Kasapoğlu Türkiye'nin sportif tesisleşmede devrim yaptığını ifade etti.

Gaziantep'te gençlerin faydalanması için gençlik merkezlerinin gece-gündüz açık olacağını belirten Bakan Kasapoğlu, Gaziantep'te spor tesisi olmayan mahalle bırakmayacaklarını söyledi.

Gaziantep halkına konukseverliğinden dolayı teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Gaziantep gerçekten konukseverliğiyle pek çok güzel vasfıyla öncü şehirlerimizden biridir. Bunu da son zamanlarda özellikle Suriyeli kardeşlerimize gösterdiği ev sahipliği ile gerçekten ensar olmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor. Ben bu anlamda Gaziantep halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kulandı.

Rekabet edebilir bir gençlik

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile birlikte çalışarak Gaziantep gençlerini uluslararası rekabet edebilir hale getirmek istediklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bu vesileyle Gaziantep'imizin yöneticilerine ve değerli belediye başkanımız Fatma Şahin hanımefendiye ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli başkanımız bakanlığından sonra birikimiyle, tecrübesiyle son 5 yılda Gaziantep'e gerçekten her alanda çok güzel tesisler yatırımlar kazandırdı. Gaziantep'imizin, bölgemizin geleceği adına inşallah önümüzdeki dönemde de bu çıtayı daha yükseğe taşıyacak biz de kendisinin yanında olacağız. Antep'in insanlarının, gençlerinin, kadınlarının, erkeklerinin herkesin yanında olacağız. Gençliğimizi, sporumuzu uluslararası anlamda rekabet edebilir daha güçlü kılma yolunda hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Sportif tesisleşme hamlesi devrimi yapıldı"

Türkiye'in sportif tesisleşmede devrim yaptığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Ben bu vesileyle bu seyahatimizde incelediğimiz projeleri ve konuları sizlere kısaca izah etmek istiyorum. Malumunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz çok ciddi bir sportif tesisleşme hamlesi devrimi gerçekleştirdi. Son 17 yılda çok güzel tesislerimiz var. Şu anda bu tesislerimizden birindeyiz. Gerçekten cıvıl cıvıl bir tesis burası. Her anlamda faaliyetin olduğu bilimden sanata kadar, kültüre kadar spora kadar her türlü faaliyeti burada gözlemledik. Çok enerji dolu bir gençlik gördük. Ben bu vesileyle bu gençlik merkezinin yöneticisi olan arkadaşlarımızı da ayrıca kutlamak istiyorum. ve bir tebrikim de tabi ki bu gençlik merkezini dolduran, burada faaliyet gösteren siz değerli gençlerimize. İşte sizlerdeki bu heyecan bu aydınlık bu parıltı bizi sizler adına çok daha güzel tesisler çok daha fazla imkanlar sunmaya teşvik ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep'te spor tesisi olmayan mahalle bırakmayacağız"

Gaziantep'te spor tesisi olmayan mahalle bırakmayacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Gaziantep Büyükşehir Belediye başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla Gaziantep'te spor tesisi olmayan mahalle bırakmayacağız. Bunun müjdesini vermek istiyorum. Pek çok branşta pek çok alanda sporcular yetiştireceğiz Gaziantep'ten. Özellikle mahallelere kuracağımız yüzme havuzlarıyla yüzme şampiyonlarını çok rahat Gaziantep'ten çıkaracağız. Bizler her anlamda gelişmiş bir gençlik hayal ediyoruz. Okuyan, düşünen, araştıran, bilimde, sanatta, kültürde, edebiyatta, sporda başarılı bir gençlik hayal ediyoruz. Bunlar içinde sizlere her türlü imkanı sunmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Gençleri sporu önemseyen onlara aşık bir cumhurbaşkanımız var. Kendisine buradan selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde çok kısa vadede başlayacağımız yatırımlarla da Gaziantep olsun buradaki bölgedeki gençlerimiz olsun çok daha güzel imkanlara kavuşacaklar. Ben şimdiden önümüzdeki hafta başlayacağınız tatilde tatili verimli kullanmaya davet ediyorum. Bu gençlik merkezimiz olsun karşıdaki gençlik merkezi olsun bunlar her daim emrinizde. Gece gündüz açık tutacağımızın ayrıca müjdesini vermek istiyorum. Bu vesileyle bu güzel şehrimize hizmet eden yöneticilerimiz başta olmak üzere tüm halkımızı siz değerli gençlerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu konuşmasının ardından gençlerle penaltı atışı yaptı. Bakan Kasapoğlu'na baklava ikram edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA