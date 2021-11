- Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: " Türkiye, önüne ne tuzak kurarlarsa kursunlar, ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar, Cumhur İttifakı'nın gücüyle, milletimizle birlikte devam edecek"

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülkemiz sadece bu coğrafyanın değil insanlığın umudu Türkiye. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dünyaya, tüm güç odaklarına dünyanın beşten büyük olduğunu haykıran bir Türkiye var. Bu Türkiye, önüne ne tuzak kurarlarsa kursunlar, ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar, Cumhur İttifakı'nın gücüyle, milletimizle birlikte devam edecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara'da inşa edilen Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin açılışına katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programda bir konuşma gerçekleştiren Kasapoğlu, "Bu aziz millet her şeyin en iyisine layık. Ülkemizin gururu, milletimizin umudu gençlerimiz her şeyin en güzeline layık. Bizler tıpkı bugün olduğu gibi el ele, gönül gönüle vereceğiz, gücümüzü birleştireceğiz ve milletimize hizmet yolunda inşallah eserlerimizi bir yandan açarken bir yandan da gençlerimizin önünü açarken hizmet çıtamızı her geçen gün daha yukarılara taşıyacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimiz, sporcularımız için, aziz milletimiz için hiçbir fedakarlıktan, özveriden kaçınmayacağız" diye konuştu.

"Ülkemiz sadece bu coğrafyanın değil insanlığın umudu"

"Türkiye, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi"

Kasapoğlu, son olarak şunları söyledi:

"Türkiye, genç nüfusuyla dünyanın birkaç genç nüfusundan, Avrupa'nın ise en genç nüfusuna sahip ülkesi. Ülkemizin dört bir yanında inşa ettiğimiz gençlik yatırımlarımız bir yandan, diğer yandan ülkemizin gençliğinin yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanması adına ortaya koymuş olduğumuz fırsatlar, imkanlar, teşvikler, gençliğimizin desteklenmesi adına, gençliğimizin çabalarının güçlendirilmesi adına yepyeni imkanları ortaya koyuyor".

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin pandemi dönemini hiçbir ülkede olmadığı kadar iyi yönetti"

Açılışa katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin özellikle pandemi ve pandemi sonrasında, dünyada yaşanan krizleri de göz önüne aldığımızda, gerek sağlık konusunda gerekse devamında yaşanan ekonomik sıkıntıları dikkate aldığımızda, Türkiye'nin hem pandemi dönemini dünyada hiçbir ülkede olmadığı kadar iyi yönettiğini, ekonomiyi de yine birçok ülkeyle mukayese edilemeyecek şekilde yönettiğini ifade etmek istiyorum".

Kurdelenin kesilmesiyle açılan komplekste, bilardo oyuncusu Semih Saygıner, Kasapoğlu ve beraberindekilere bilardoyu anlattı. Program, Kasapoğlu'nun kompleksi incelemesiyle son buldu.