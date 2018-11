Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Türkiye'nin bütün şehirleri emin ellerde olmalı

KONYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin bütün şehirleri emin ellerde olmalı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da AK Parti İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kasapoğlu konuşmasına, toplantının Konya'ya ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni ederek başladı. Daha sona salonda bulunan gençlere seslenen Kasapoğlu, "Malumunuz Konya hareketimizde en önemli şehrimiz. Bu hareketin meşalesini yıllar önce Konya'da yakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Değerli gençler, sizler gündelik hayatın koşuşturmasını bir kenara bırakarak sorumluluk almayı tercih eden örnek şahsiyetlersiniz. Bu genç yaşlarınızda kişisel çıkarlarınız için çalışmaktansa ülkenize hizmet etmeyi gaye edindiniz. Milletin dertleriyle dertlenmekle kalmayıp biraya gelen, gayret gösteren ve çözüm üreten siz gençlerle gurur duyuyoruz. Sizlerin bu gayretleri, bu heyecanı, bu coşkusu ülkemizin geleceği adına bizleri daha inançlı ve coşkulu kılıyor. Allah yolunuzu açık etsin. Türkiye'nin gelecek hedeflerini gerçekleştirmek adına taşımakta olduğunuz tarihi misyonun hakkını vermeyi de nasip etsin Rabbimiz" şeklinde konuştu.

Danışma meclisi toplantılarının şehri ve ülkeyi mamur kılmak için önemli ve kritik toplantılar olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bu toplantılar öncelikle teşkilat mensuplarımızın bir araya gelmesine vesile olması bakımından büyük ehemmiyet taşır. AK Parti mensupları kendilerini ülkeye hizmete adamış büyük bir ailenin fertleridirler. Bir araya geldiğimizde gündemimiz daima Türkiye'dir, Türkiye'nin meseleleridir, milletimizin istikbalidir. Bizim önceliğimiz milletimizin mutluluğu, ülkemizin istikrarı, adımlarımızın devamlılığıdır. Bizim gündemimiz her zaman Türkiye'nin nasıl daha iyi yerlere getirilebileceği, insanımıza hizmet standardının nasıl daha yükseklere taşınacağıdır. AK Parti'nin vizyonunu belirleyen temel unsur milletimizin beklenti ve ihtiyaçları, insanlarımızın gelecek için kurduğu güzel hayallerdir. Bizim her buluşmamızda heyecan verici projeler, esaslı stratejiler ve meselelerin çözümüne dair yol haritalarını çıkartır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin bütün şehirleri emin ellerde olmalı"

31 Mart 2019'un çok önemli bir milat olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Ben bu tarihte sizlerin büyük bir destan yazacağına da eminim. Türkiye'nin bütün şehirleri emin ellerde olmalı. Bunun için bütün varlığınızla gayret göstermeye, çalışmaya var mısınız? Bu yolda hepinize muvaffakiyetler diliyorum. Sizler gecenizi gündüzünüze katarak en güzel şekilde, gönül belediyeciliği yolunda, milletimizi daha güzel çıtalara daha güzel hedeflere taşımak için çalışacaksınız. Bu çalışmada biz de sizlerin her daim yanınızda olacağız. Rabbim yolumuzu hayırlı eylesin, açık eylesin. Toplantımız güzel yarınlarımız için güzel bir başlangıç olsun inşallah" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, "Allah'tan yolumuzu aydınlatmasını, işlerimizin yolunda gitmesini, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'mizin gelecek mefkuresini gerçekleştirme adına yılmadan yorulmadan çalışma gücü, azmi vermesini, kenetlenmemizi ve emin adımlarla yürümemizi temenni ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da, toplantının hazırlanmasından katılımına kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Bugün bu salonu dolduran tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Danışma meclisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Program Bakan Kasapoğlu'na hediye takdim edilmesinin ardından sona erdi.