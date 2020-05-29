Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türk bayraklı tekneleri selamladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türk bayraklı tekneleri selamladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türk bayraklı tekneleri selamladı İstanbul Boğazı'ndaki fetih çoşkusu havadan görüntülendi İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklı tekneler, Sarayburnu Sahili'nden geçti.

29.05.2020 20:00 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:04

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türk bayraklı tekneleri selamladı

İstanbul Boğazı'ndaki fetih çoşkusu havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklı tekneler, Sarayburnu Sahili'nden geçti. Tekneler geçerken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'da tekneleri selamladı.

29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Türk bayrakları asılan teknelere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu el sallayarak karşılık verdi. Sarayburnu Sahili'nden geçen tekneleri Kasapoğlu mehter takımı ile karşıladı. İstanbul Fethi'nin 567'nci yılı kutlamaları kapsamında boğazı süsleyen tekneler ise havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen Fetih çoşkusunda toplamda 30 yelkenli tekne ve 30 milli sporcu yer aldı. Sporcularla tek tek ilgilenen Kasapoğlu onlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türk bayraklı tekneleri selamladı

Kaynak: İHA

Manşet

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