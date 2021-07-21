Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek
2032 Yaz Olimpiyatları Brisbane'de düzenlenecek
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın... - Haberler Spor
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