Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın...
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacağını duyurdu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki