Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Tekirdağ'da
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Tekirdağ'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yurt yatırımlarımız özellikle salgın sürecinde gücünü gösteren en önemli sembollerden biriydi.

13.07.2020 01:25 | Son Güncelleme: 13.07.2020 01:32

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yurt yatırımlarımız özellikle salgın sürecinde gücünü gösteren en önemli sembollerden biriydi. Ülkenin dört bir yanını son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muhteşem kapasiteli, konforuyla otellerle rekabet edebilecek en güçlü şekilde bu rekabeti ortaya koyabilen yurtlarımız ile donattık." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden KYK yurdundan incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kasapoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın ve ilçelerinin kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Tekirdağ için başlatılan yatırım hamlelerinin hızla devam ettiğini belirten Kasapoğlu,"Bir yandan yeni yatırımlara başlarken bir yandan da mevcut yatırımları tamamlamaya çalışıyoruz. Yurt yatırımlarımız özellikle salgın sürecinde gücünü gösteren en önemli sembollerden biriydi. Ülkenin dört bir yanını son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muhteşem kapasiteli, konforuyla otellerle rekabet edebilecek en güçlü şekilde bu rekabeti ortaya koyabilen yurtlarımız ile donattık. Buna da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa ilçesinde yurt inşaatının bir ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Valimiz ve belediye başkanlarıyla yurdu inceledik ve çok mutlu olduk. İnşallah yurdumuz öğrencilerimize en güzel şekilde hizmet edecek. Yeni yurtlarımızda inşa edilmeye devam edecek. Amacımız bu ülkeyi yarınlara çok daha güçlü taşımak. Umudumuz, ümidimiz olan gençlerimize bu kutsal emaneti en güzel şekliyle teslim etmek. Yurdumuzun öğrencilere, gençlere, üniversiteye hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, yurt ziyaretinin ardından sahil dolgu alanında bir araya geldiği gençlerle sohbet ederek sorularını yanıtladı.

Saatin geç olmasına rağmen gençlerin güzel enerjisini görmeden İstanbul'a dönmek istemediğini ifade eden Kasapoğlu, yurtların gençlere sadece barınma değil ikinci bir üniversite olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her imkanı gençlere seferber ettiklerini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde dünyanın dört bir yanından gelen 75 bin vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. Dünyanın dört bir yanında okuyan öğrencilerimiz karantina sürecinde yurtlarımızda kaldı. Şaşkınlıklarını her ortamda ifade ettiler. Çok güzel geri dönüşler aldık. O dünyanın en gelişmiş olduğunu bildiğimiz, öyle olduğu ifade edilen ülkelerin üniversitelerinde yurtlarda kalan arkadaşlarımız ülkemizin yurtlarıyla o ülkelerinin yurtları arasında mukayese bile kabul edilemez dedi. O kadar konforlu, o kadar güzel yurtlara sahibiz gurur duyduk dediler."

Malkara ilçesindeki KYK yurdunu da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, buranın en kısa zamanda Ekolojik Tarım ve Hayvancılık Kampı olarak değerlendirileceğini aktardı.

Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretlerine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan da eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Tekirdağ'da

Kaynak: AA

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