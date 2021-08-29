Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nı kutladı.

Musashino Forest Spor Salonu'nda A Grubu'nda Kolombiya'yı 80-38 yenen milli takımın maçını Bakan Kasapoğlu, yerinde takip etti.

Kasapoğlu, grupta son maç öncesi çeyrek finale çıkmayı garantileyen milli sporcuları aldıkları sonuçtan dolayı tebrik ederek, sporculara sonraki karşılaşmalar için başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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