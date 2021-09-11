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Bakan Kasapoğlu, selzedelerin sorunlarını dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Kasapoğlu, selzedelerin sorunlarını dinledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret ederek selzedelerin sorunlarını dinledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret ederek selzedelerin sorunlarını dinledi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret etti. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi alan Kasapoğlu, daha sonra selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - SİNOP

Bakan Kasapoğlu, selzedelerin sorunlarını dinledi

Bakan Kasapoğlu, selzedelerin sorunlarını dinledi

Bakan Kasapoğlu, selzedelerin sorunlarını dinledi

Bakan Kasapoğlu, selzedelerin sorunlarını dinledi

Bakan Kasapoğlu, selzedelerin sorunlarını dinledi

Bakan Kasapoğlu, selzedelerin sorunlarını dinledi

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