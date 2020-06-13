Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun tesis müjdesi, Siirtli çocukları sevindirdi
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun tesis müjdesi, Siirtli çocukları sevindirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tesis müjdesi, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirt'teki çocukları sevindirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun tesis müjdesi, Siirtli çocukları sevindirdi
13.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:05

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun tesis müjdesi, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirt'teki çocukları sevindirdi.

Temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Afetevler Mahallesi'nde, evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocuklar, Bakan Kasapoğlu'nun, Anadolu Ajansının (AA) haberinin ardından içerisinde voleybol, futbol ve basketbol sahalarının da olduğu tesis yapılacağı müjdesini vermesinin mutluluğunu yaşadı.

"Sanki dünyalar bizim oldu"

Çocuklardan 13 yaşındaki Nursen Oysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Kasapoğlu'nun müjdesi karşısında şaşırdıklarını ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Oysal, şunları kaydetti:

"Bakanımızdan müjdeyi alınca çok sevindik. Sanki dünyalar bizim oldu. Bizimle ilgilenen Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, Milletvekilimiz Osman Ören, Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şu an çok mutluyum, kelimelerle anlatamıyorum. Bu kadar ses getireceğini beklemiyorduk ve sadece içimizden geleni yaptık. Herkes bize destek oldu. Müjdeli haberi aldığımız için bugün çok daha güzel oynayacağız."

Kenan Sercan (10) da tesis müjdesini sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kasapoğlu'na minnettar olduklarını ifade etti.

Tesisin yapılmasının ardından diğer oyunları da oynayacaklarını belirten Sercan, "Bakanımız gördüğü haber üzerine voleybol ve basketbol sahası yapacağını müjdeledi. Biz de Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Voleybolun yanı sıra futbol ve basketbolu da çok seviyoruz ama saha olmadığı için oynayamıyoruz. Tesisin yapılmasının ardından bu spor dallarını da oynayacağız." diye konuştu.

Bedirhan Sercan (12) mutlu olduğunu dile getirerek, "Sahamız olmadığı için yakındaki lastikçiden tekerlek lastiği getirip yaptığımız sahada voleybol oynuyoruz. Bakanımızın burada bir tesis yapacağını duyduğumuzda çok sevindik çok mutluyum." dedi.

"Devletimiz ve milletimizle gurur duyuyoruz"

Çocukların aileleri de Bakan Kasapoğlu'nun verdiği müjdeyi sevinçle öğrendiklerini belirtti.

Anne Mine Oysal, çocukları için herkesin bir şeyler yapma gayretinde olduğunu görmenin kendilerini duygulandırdığını anlattı.

"Allah herkesten razı olsun. Devletimiz ve milletimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullanan anne Oysal, herkese teşekkür etti.

Anne Fatma Sercan da çocuklarının lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayarak mutlu olduklarını belirtti.

AA'nın haberiyle çocuklarının sesinin duyurulduğunu dile getiren Sercan, "Mahallemizde park ve oyun alanı yok. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çocukların sesini duyması bizi çok mutlu etti. Bakanımız başta olmak üzere destek veren federasyon ve kulüplere teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansının konuyla ilgili haber ve fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da AA'nın haberini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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